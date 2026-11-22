{"_id":"6b029c8723b0058f9b0a6173","slug":"video-pipeline-installed-for-png-service-becomes-a-source-of-trouble-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: पीएनजी की सुविधा से पहले मुसीबत बनी पाइपलाइन, गलियों से चौराहों तक हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में घर-घर पीएनजी गैस पहुंचाने के लिए एचपीसीएल कंपनी के स्तर से बिछाई जा रही भूमिगत पाइपलाइन लोगों के लिए सुविधा से पहले मुसीबत बन गई है। महीनों से चल रहे कार्य के दौरान गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख चौराहों तक सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। कई स्थानों पर पाइपलाइन जमीन से बाहर निकली हुई है तो कहीं मुख्य कनेक्शन प्वाइंट खुले पड़े हैं। हालात यह हैं कि दिन में राहगीर संभलकर रास्ता पार करते हैं, जबकि रात के अंधेरे में इनसे टकराकर लोग चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि शुगर फैक्ट्री गली में स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके बावजूद कार्यदायी संस्था की ओर से अव्यवस्थाओं को दूर करने में लापरवाही बरती जा रही है।

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