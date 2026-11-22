{"_id":"6b028b2a16dd0e5bde06ffd9","slug":"video-fire-breaks-out-in-a-house-due-to-a-gas-leak-from-a-cylinder-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: सिलिंडर से गैस लीक होने से घर में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भोपतपुर में रविवार सुबह गैस सिलिंडर से रिसाव के कारण एक मकान में आग लग गई। इससे हजारों रुपये का गृहस्थी का सामान राख हो गया और एक महिला झुलस गई। चाय बनाते समय महिला ने रसोई से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने के प्रयास में मिथलेश के हाथ झुलस गए। घर में रखी पांच हजार रुपये की नकदी, कपड़े और बर्तन जलकर नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया।

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