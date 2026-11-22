पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भोपतपुर में रविवार सुबह रसोई गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण एक मकान में आग लग गई। चाय बना रही महिला ने समय रहते रसोई से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि, आग लगने से घर में रखी नकदी, कपड़े, बर्तन समेत हजारों रुपये का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के प्रयास में एक महिला के हाथ भी झुलस गए।

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ग्राम भोपतपुर निवासी मिथलेश कुमारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब आठ बजे घर में उनकी सास कलावती रसोई में चाय बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर से रिसाव होने लगा। देखते ही देखते आग भड़क उठी और रसोई में लपटें फैल गईं। आग लगने से घर में अफरा-तफरी मच गई। उस समय परिवार के पुरुष खेतों में काम करने गए थे और घर में केवल महिलाएं मौजूद थीं।