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Pilibhit News: पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

Thu, 27 Aug 2026 01:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:24 AM IST
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Body of married woman found hanging from tree; murder alleged.
माधोटांडा क्षेत्र के ककरौआ गांव की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच
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माधोटांडा। थाना क्षेत्र के ककरौआ गांव में एक विवाहिता का शव बाग में आम के पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी 40 वर्षीय लज्जा देवी की शादी वर्ष 2001 में लालजीत से हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा अभिजीत विवाहित है, जबकि दूसरा बेटा गुरजीत इंटर कॉलेज में पढ़ता है। नौ वर्षीय बेटी कोमलप्रीत है। पति लालजीत काम करने के लिए उत्तराखंड में रह रहा था। मंगलवार रात लज्जा देवी परिवार के साथ घर पर मौजूद थी। रात में किसी समय वह घर से बाहर निकली। बुधवार सुबह उसका शव बाग में आम के पेड़ से रस्सी के बने फंदे के सहारे लटकता मिला। बाग की ओर पहुंचे ग्रामीणों की शव पर नजर पड़ी तो परिजन को सूचना दी। इसपर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को उतारकर घर से आए।
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सूचना पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंचे और देवर पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ने जानकारी जुटाई। मायके पक्ष का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर लज्जा देवी का उसके देवर से मंगलवार को दिन में विवाद हुआ था। इसी को लेकर उसकी हत्या की गई।
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सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद
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