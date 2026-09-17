{"_id":"6aaba07b2ba375a831085d01","slug":"video-consumers-outraged-by-power-cuts-created-a-ruckus-at-the-substation-in-pilibhit-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: बिजली कटौती होने से भड़के उपभोक्ता, उपकेंद्र पर किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं ने बुधवार देर रात प्रदर्शन किया। वे चाट फिरोजपुर स्थित 132 केवी उपकेंद्र पहुंचे और आपूर्ति सुचारु करने की मांग की। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से दिन-रात बिजली काटी जा रही है। इससे गर्मी और उमस में परेशानी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं ने समस्या समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

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