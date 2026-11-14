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पीलीभीत: मेड़ विवाद पर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के सात लोग घायल

Mukesh Kumar

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:19 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:19 PM IST







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पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में शनिवार सुबह खेत की मेड़ को लेकर एक ही परिवार के लोग भिड़ गए। मारपीट में दंपती समेत सात लोग घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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