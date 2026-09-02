Pilibhit News: चुर्रा सकतपुर-श्यामपुर मार्ग पर दिखा तेंदुआ, कार सवारों के उड़े होश

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गांव सिसैया जलालपुर निवासी सचिन पाराशर और प्रिंस पाराशर ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे वे कार से बरेली से चुर्रा सकतपुर होते हुए गांव लौट रहे थे। श्यामपुर-चुर्रा सकतपुर मार्ग पर अचानक कार की रोशनी में तेंदुआ दिखाई दिया। सड़क पर तेंदुआ देखकर वे घबरा गए और कार रोक दी। कार के अंदर बैठे-बैठे ही तस्वीर खींच ली। कुछ देर बाद जब तेंदुआ वहां से चला गया तो तब दोनों ने राहत की सांस ली। तस्वीर सामने आने के बाद क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा तेजी से फैल गई।रक्षाबंधन की रात भी तेंदुआ दिखने की चर्चाग्रामीणों के अनुसार रक्षाबंधन की रात भी श्यामपुर-चुर्रा सकतपुर मार्ग के आसपास तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा थी। हालांकि उस समय किसी के पास तस्वीर नहीं थी, इसलिए मामला ग्रामीणों की चर्चा तक ही सीमित रहा। अब दोबारा इसी मार्ग पर वन्यजीव दिखाई देने और उसकी तस्वीर सामने आने के बाद ग्रामीणों में खलबली मच गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलने के बाद खेतों और रास्तों से निकलने में लोग डरने लगे हैं। इस मार्ग से रात के समय आने-जाने वाले लोगों में सबसे अधिक भय है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में निगरानी बढ़ाने और वन्यजीव की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।वन विभाग को नहीं मिले तेंदुए के पगमार्कतेंदुआ दिखाई देने की सूचना पर वन विभाग ने मौके पर टीम भेजकर जांच कराई। हालांकि टीम को कहीं भी तेंदुए के पगमार्क नहीं मिले। वन विभाग ने सामने आई तस्वीर की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं।बीसलपुर के रेंजर रोहित जोशी ने बताया कि टीम भेजकर मौके की जांच-पड़ताल कराई गई है। कहीं भी तेंदुए के पगमार्क नहीं मिले हैं। सामने आई तस्वीर एआई से बनी हुई भी हो सकती है। फिलहाल मौके पर तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है।