Pilibhit News: बाढ़ से निपटने को जिले में 26 चौकियां, 39 शरणालय चिह्नित, कंट्रोल रूम अलर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

पीलीभीत। शारदा और देवहा समेत प्रमुख नदियों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर रखी हैं। जिले की चार तहसीलों में कुल 26 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर राजस्व, स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम पंचायत और अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित गांवों में किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।अमरिया में छह, बीसलपुर में नौ, पूरनपुर में छह और कलीनगर में पांच बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इनसे संबंधित संवेदनशील और बाढ़ प्रभावित गांवों पर लगातार नजर रखी जाएगी। चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को ग्रामीणों से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और पानी बढ़ने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिले में 39 बाढ़ शरणालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें सदर तहसील में आठ, अमरिया में छह, पूरनपुर में 17, कलीनगर में तीन और बीसलपुर में छह शरणालय शामिल हैं। एडीएम एफआर प्रसून द्विवेदी ने बताया कि अधिकांश शरणालय सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी भवनों में बनाए गए हैं। यहां पेयजल, शौचालय, बिजली समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवादकंट्रोल रूम के नंबर जारीबाढ़ से संबंधित सूचना या आपात स्थिति में जिला स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के 05882-254116 और टोल फ्री 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। बाढ़ खंड पूरनपुर का नंबर 05882-253361 और मोबाइल 9259513559 है। तहसीलवार कंट्रोल रूम में सदर 05882-255959, पूरनपुर 05880-262022, कलीनगर 05880-297297, बीसलपुर 05881-297054 और अमरिया 05882-297290 नंबर जारी किए गए हैं।जिले में 24 घंटों के दौरान 41 मिमी बारिशपीलीभीत। तराई के इस जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 41 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सोमवार को देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को शाम चार बजे के बाद तक जारी रहा। राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट आई। उन्होंने पंतनगर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के हवाले से जानकारी दी कि मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 28.9 एवं न्यूनतम 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डॉ. ढाका के अनुसार बुधवार और बृहस्पतिवार को भी जिले में बारिश होने की संभावना है।संवाद