{"_id":"6ac77c4386e2f0919709ddd1","slug":"video-nhm-contract-employees-stage-protest-in-muzaffarnagar-health-services-affected-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: एनएचएम संविदा कर्मचारियों का धरना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने धरना शुरू किया। कर्मचारियों का कहना है कि 15 दिनों से दिए जा रहे ज्ञापनों पर सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग उठाई है। कर्मचारियों के धरने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की बात सामने आई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी धरने को समर्थन दिया है।

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