मुजफ्फरनगर: एमएलसी चुनाव की सुरक्षा पर डीएम-एसएसपी और पर्यवेक्षक ने परखी व्यवस्था, पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश

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मुजफ्फरनगर में एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी सूरज कुमार राय और पर्यवेक्षक राजशेखर ने संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और मतदाताओं के आवागमन का जायजा लिया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी करने, अनावश्यक भीड़ रोकने और बाधा डालने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पर्यवेक्षक ने भी मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।

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