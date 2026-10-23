{"_id":"6adafcf1afeb5d8c890d756b","slug":"video-muzaffarnagar-mlc-elections-bjp-and-sp-leaders-clash-outside-dav-college-both-parties-allege-electoral-irregularities-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: MLC चुनाव में भाजपा-सपा नेताओं के बीच धक्का-मुक्की, दोनों दलों ने लगाए धांधली के आरोप; डीएम मौके पर पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर में एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान डीएवी कॉलेज के बाहर भाजपा और सपा नेताओं के बीच धक्का-मुक्की हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर चुनाव में धांधली कराने के आरोप लगाए। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान समर्थकों के साथ मतदान करने पहुंचे थे, जबकि सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम उमेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

... और पढ़ें