Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 23 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 23-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:29 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: आज के कार्यक्रमToday's events और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरूObjections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
विज्ञापन
01:28 AM, 23-Oct-2026
Muzaffarnagar News: आज जिले के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाशAll schools in the district will remain closed today. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026
Shamli News: बकाया भुगतान के लिए सीएम से मिले रालोद विधायक
01:27 AM, 23-Oct-2026
Muzaffarnagar News: पैठ मैदान पर नगर पंचायत शाहपुर को झटकाSetback for Shahpur Nagar Panchayat at the 'Paith' (market) ground और पढ़ें
01:27 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती, चार घंटे तक रहेगा असरPower cuts in several parts of the city; impact to last for four hours. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:27 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़ रहे सर्दी-जुकाम के मरीजNumber of patients with colds and flu rising due to fluctuating weather और पढ़ें
01:26 AM, 23-Oct-2026
Muzaffarnagar News: जिला जज राजीव कमल पांडे ने संभाला पद
01:25 AM, 23-Oct-2026
Saharanpur News: पीईटी के लिए रोडवेज चलाएगा 150 बसेंRoadways will run 150 buses for PET और पढ़ें
01:25 AM, 23-Oct-2026