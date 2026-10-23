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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 23 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 23-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Today's events और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: औद्योगिक गलियारे की आपत्तियां खत्म, जमीन खरीद हुई शुरू

Objections to industrial corridor resolved; land acquisition begins और पढ़ें
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01:28 AM, 23-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज जिले के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाश

All schools in the district will remain closed today. और पढ़ें
01:28 AM, 23-Oct-2026

Shamli News: बकाया भुगतान के लिए सीएम से मिले रालोद विधायक

RLD MLAs met the CM regarding outstanding payments
थानाभवन शुगर मिल पर किसानों का 71 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना भुगतान बकाया है। और पढ़ें
01:27 AM, 23-Oct-2026

Muzaffarnagar News: पैठ मैदान पर नगर पंचायत शाहपुर को झटका

Setback for Shahpur Nagar Panchayat at the 'Paith' (market) ground और पढ़ें
01:27 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती, चार घंटे तक रहेगा असर

Power cuts in several parts of the city; impact to last for four hours. और पढ़ें
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01:27 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़ रहे सर्दी-जुकाम के मरीज

Number of patients with colds and flu rising due to fluctuating weather और पढ़ें
01:26 AM, 23-Oct-2026

Muzaffarnagar News: जिला जज राजीव कमल पांडे ने संभाला पद

District Judge Rajiv Kamal Pandey has taken charge.
District Judge Rajiv Kamal Pandey has taken charge. और पढ़ें
01:25 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: पीईटी के लिए रोडवेज चलाएगा 150 बसें

Roadways will run 150 buses for PET और पढ़ें
01:25 AM, 23-Oct-2026

Saharanpur News: महानगर में 20 हजार बिजली के कनेक्शन काटने की तैयारी, 43 करोड़ बकाया

Preparations underway to disconnect 20,000 electricity connections in the city; 43 crore in dues outstanding. और पढ़ें
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