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मुजफ्फरनगर: रामपुर तिराहा कांड के सात शहीदों के स्मारक का शिलान्यास, सीएम धामी ने 27 लाख रुपये किए स्वीकृत

Dimple Sirohi

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 PM IST







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मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के सात शहीदों के प्रतिमा स्थल का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रतिमा स्थल के लिए 27 लाख रुपये की स्वीकृति दी और आंदोलनकारी शहीदों के घरों के पास भी मूर्ति स्थापना की घोषणा की। धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ... और पढ़ें

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