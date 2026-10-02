मुजफ्फरनगर: कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा शुरू, अजय राय बोले- किसानों के हक की लड़ाई जारी रखेगी पार्टी

एमएसपी और उचित मूल्य का मुद्दा

अजय राय ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर भी समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रही है और आगे भी किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी।



गांव-गांव किसानों से संवाद

कांग्रेस नेताओं के अनुसार किसान अधिकार यात्रा क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरेगी। इस दौरान किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी जाएंगी और उनके मुद्दों को सामने लाया जाएगा।



बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल

यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यात्रा के माध्यम से किसानों से जुड़े मुद्दों और उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।