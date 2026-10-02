रामपुर तिराहा कांड: सात शहीदों के स्मारक का शिलान्यास, सीएम धामी ने 27 लाख रुपये किए स्वीकृत

27 लाख रुपये किए स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थल के निर्माण के लिए 27 लाख रुपये की स्वीकृति दी। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के घरों के पास भी उनकी मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए 1847 लोगों की याद में गांव के समीप स्मारक बनाने की बात कही।



आरआरटीएस को लेकर कही यह बात

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह रुड़की और हरिद्वार को आरआरटीएस से जोड़ने के प्रयास में भी हैं। उन्होंने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मांग का समर्थन करते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की और हरिद्वार तक आरआरटीएस लाने की बात कही।



हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचाने की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में गंगा तक पहुंचे बिना एक्सप्रेसवे का कोई औचित्य नहीं है।