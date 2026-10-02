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रामपुर तिराहा कांड: 32वीं बरसी पर पहुंचे सीएम धामी, महात्मा गांधी-लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

Fri, 02 Oct 2026 12:10 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 02 Oct 2026 12:10 PM IST
सार

रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचे और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी।

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CM Pushkar Singh Dhami Visits Rampur Tiraha on 32nd Anniversary, Pays Tribute to Gandhi and Shastri
सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामपुर तिराहा पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी।

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रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचे सीएम धामी
रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा शहीद स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को याद किया।
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यह भी पढ़ें: रामपुर तिराहा कांड: 32वीं बरसी पर श्रद्धांजलि, मधु भट्ट बोलीं- उत्तराखंड बन चुका, अब संस्कृति की रक्षा करनी है

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CM Pushkar Singh Dhami Visits Rampur Tiraha on 32nd Anniversary, Pays Tribute to Gandhi and Shastri
सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।

32वीं बरसी पर जुटे लोग
रामपुर तिराहा कांड की बरसी के मौके पर शहीद स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े लोगों और अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
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