{"_id":"6afb0339863a564dab0b4045","slug":"video-will-provide-relief-from-traffic-congestion-by-improving-traffic-management-dig-sahni-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रैफिक व्यवस्था सुधारकर जाम से दिलाएंगे राहत: डीआईजी साहनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस लाइन में मुरादाबाद मंडल के नवनियुक्त डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। आए दिन लगने वाले जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके समाधान पर काम किया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारु बनाए रखने को प्राथमिकता बताया।

... और पढ़ें