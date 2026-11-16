आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

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सर्किट हाउस में विकासशील इंसान पार्टी की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरैहा ने कहा कि भाजपा सरकार ने कश्यप, निषाद, मल्लाह, राजभर और प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर समाज के लोग आंदोलन करेंगे और चुनाव में इसका विरोध करेंगे। बैठक में ओमकार प्रजापति, मंजू राठौर, सुनील कश्यप, सौरभ कश्यप, भूरेलाल कश्यप और राहुल सागर मौजूद रहे।

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