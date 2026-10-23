{"_id":"6adb68a10352479e7905d650","slug":"video-vibhishanas-coronation-took-place-during-the-ramlila-at-dashma-ghat-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"दशमा घाट की रामलीला में विभीषण का हुआ राजतिलक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशमा घाट की रामलीला में रावण दहन के बाद लंका में विभीषण के राजतिलक का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम ने विभीषण का राजतिलक कर उन्हें लंका का राजा घोषित किया। इस दृश्य के माध्यम से धर्म, सत्य और न्याय की विजय का संदेश दिया गया।

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