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रेलवे स्टेशन रोड पर लगा जाम, वाहनों की कतार से थमा यातायात

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 08:01 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 08:01 PM IST







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मुरादाबाद में मंगलवार को वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग गया। सड़क पर वाहनों की कतार लगने से राहगीरों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन की ओर जाने और वहां से बाहर निकलने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। ... और पढ़ें

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