मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत: पति के सामने पत्नी को मार डाला, धान के खेत से घास निकालने के दाैरान किया हमला

तेंदुए को देखकर बेहोश हुई महिला

इससे पहले लालापुर पीपलसाना निवासी बीना देवी पत्नी विजयपाल सिंह तेंदुआ देखकर अचेत हो गई। बीना देवी महिलाओं के समूह के साथ गन्ने के खेत में पशुओं के लिए चारा कर रही थी। तभी उसके सामने तेंदुआ आ गया। तेंदुआ देखकर महिला की चीख निकल गई। और वह अचेत हो गई।



महिला की आवाज सुनकर समस्त महिलाएं उसके पास आ गई। कुछ समय बाद ही वह होश में आई और सभी महिला ने सड़क पर आकर खेत में तेंदुआ होने की जानकारी दी। खेत में तेंदुए की सूचना पर सड़क पर ग्राम ग्रामीणों की भीड़ लग गई।