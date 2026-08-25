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फेरबदल: संगीता सिंह ने संभाला मुरादाबाद मंडलायुक्त का कार्यभार, आंजनेय कुमार की जगह लेंगी

Tue, 25 Aug 2026 06:00 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Tue, 25 Aug 2026 06:00 PM IST
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Sangeeta Singh takes charge as Moradabad Divisional Commissioner; she replaces Anjaneya Kumar
मुरादाबाद पहुंचने पर आईएएस संगीता सिंह का स्वागत करते डीएम राजेंद्र पैंसिया - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मुरादाबाद मंडल की नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह सिक्किम कैडर के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह की जगह लेंगी। अलीगढ़ मंडलायुक्त के पद पर तैनात रहीं संगीता सिंह के मुरादाबाद आने से मंडल को नई प्रशासनिक कमान मिली है।
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