फेरबदल: संगीता सिंह ने संभाला मुरादाबाद मंडलायुक्त का कार्यभार, आंजनेय कुमार की जगह लेंगी

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मुरादाबाद मंडल की नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह सिक्किम कैडर के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह की जगह लेंगी। अलीगढ़ मंडलायुक्त के पद पर तैनात रहीं संगीता सिंह के मुरादाबाद आने से मंडल को नई प्रशासनिक कमान मिली है।