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फेरबदल: संगीता सिंह ने संभाला मुरादाबाद मंडलायुक्त का कार्यभार, आंजनेय कुमार की जगह लेंगी
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: Vimal Sharma
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:00 PM IST
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मुरादाबाद पहुंचने पर आईएएस संगीता सिंह का स्वागत करते डीएम राजेंद्र पैंसिया
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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मुरादाबाद मंडल की नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह सिक्किम कैडर के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह की जगह लेंगी। अलीगढ़ मंडलायुक्त के पद पर तैनात रहीं संगीता सिंह के मुरादाबाद आने से मंडल को नई प्रशासनिक कमान मिली है।
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