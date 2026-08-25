आयुर्वेद-यूनानी में फर्जीवाड़ा: 41 फर्जी चिकित्सकों की सूची में अमरोहा के तीन, मुरादाबाद का एक डॉक्टर शामिल

फर्जी डिग्री के सहारे आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में पंजीयन कराने वाले 41 डॉक्टरों की सूची में अमरोहा के तीन और मुरादाबाद से एक का नाम शामिल है। अमरोहा निवासी फर्जी चिकित्सकों में सैदनगली निवासी सत्यपाल सिंह, अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमदनगर वारी सराय निवासी देवेंद्र कुमार और हसनपुर के मोहल्ला कनैटा रोड वार्ड-14 निवासी मुन्तजिम का नाम शामिल है।

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इनमें देवेंद्र कुमार क्षेत्रीय सभासद भी हैं। वहीं मुरादाबाद में पाकबड़ा निवासी तनवीर अहमद का भी नाम है। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार करने के लिए बीएएमएस या बीयूएमएस की मान्य डिग्री हासिल करने के बाद संबंधित बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है।वर्ष 2025 में फर्जी डिग्री के सहारे पांच डॉक्टरों के पंजीयन का मामला सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) की टीम ने लखनऊ पहुंचकर पड़ताल की तो कुल 41 डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी पाईं गईं हैं।इन सभी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल की डिग्री प्रस्तुत की थी। अमरोहा के आयुष विभाग में इन तीनों लोगों के संबंध में फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं हैं।