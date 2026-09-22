समुद्र मंथन के मंचन ने मोहा मन

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धार्मिक आयोजन में कलाकारों ने समुद्र मंथन के प्रसंग का आकर्षक मंचन किया। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दृश्य को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। मंचन देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया।

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