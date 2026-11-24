{"_id":"6b0586a87ed41f57260dabea","slug":"video-the-ceremonial-peshwai-set-out-from-the-kali-mata-mandir-ghat-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"काली माता मंदिर घाट से निकली पेशवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काली माता मंदिर घाट से साधु-संतों की पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में भगवा वस्त्र धारण किए साधु-संत, नागा साधु और अखाड़े से जुड़े संत शामिल हुए। हाथों में ध्वज और धार्मिक प्रतीक लेकर चल रहे साधु-संत आकर्षण का केंद्र रहे। पेशवाई के दौरान साधु-संतों का पारंपरिक स्वरूप और उनकी अगुवाई में निकला जुलूस श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण बना। घाट से शुरू हुई पेशवाई मंदिर परिसर तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत एक साथ दिखाई दिए। किसी के शरीर पर भस्म लगी थी तो कोई भगवा वस्त्र और मालाएं धारण किए हुए था। पेशवाई ने कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक आयोजन को विशेष स्वरूप दिया।

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