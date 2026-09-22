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शिक्षक सम्मान समरोह: गुलाब देवी बोलीं-बच्चों को किताबों के साथ उनके चेहरे भी पढ़ें शिक्षक

अमित शर्मा

Updated Tue, 22 Sep 2026 07:17 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 07:17 PM IST







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माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शिक्षकों से कहा कि केवल किताबें पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षक बच्चों के चेहरे और उनके भाव भी पढ़ें। इससे उनकी परेशानी और मन की बात समझने में मदद मिलेगी और भटकने पर उन्हें सही दिशा दी जा सकेगी। ... और पढ़ें

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