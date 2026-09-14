विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को किया सम्मानित

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रोटरी क्लब मुरादाबाद समर्पण की ओर से अवॉर्ड समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कोठीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉ. केके मिश्रा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदेमातरम् से हुआ। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन सचिन अग्रवाल ने स्वागत किया।

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