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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Shivom's race came to a permanent halt amidst the UP Home Guard recruitment drive; his father was left devastated upon seeing his son's body

यूपी होमगार्ड भर्ती के बीच हमेशा के लिए थम गई शिवम की दौड़, बेटे का शव देख पिता भी बेसुध

Fri, 18 Sep 2026 07:51 PM IST
अमित शर्मा
Amit Sharma अमित शर्मा
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:51 PM IST
Shivom's race came to a permanent halt amidst the UP Home Guard recruitment drive; his father was left devastated upon seeing his son's body
आंखों में होमगार्ड बनने का सपना था और मंजिल करीब आ चुकी थी। 27 वर्षीय शिवम यादव 4800 मीटर की दौड़ के 12वें और अंतिम राउंड में थे। समय पूरा होने में करीब 50 सेकंड और मंजिल महज 50 मीटर दूर थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर मैदान में गिर पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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