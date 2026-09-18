यूपी होमगार्ड भर्ती: बस 50 मीटर और... फिर हमेशा के लिए थम गई शिवम की दौड़, बेटे का शव देख पिता भी बेसुध

आंखों में होमगार्ड बनने का सपना था और मंजिल करीब आ चुकी थी। 27 वर्षीय शिवम यादव 4800 मीटर की दौड़ के 12वें और अंतिम राउंड में थे। समय पूरा होने में करीब 50 सेकंड और मंजिल महज 50 मीटर दूर थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर मैदान में गिर पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। सिविल लाइंस क्षेत्र में कांठ रोड स्थित नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान में शुक्रवार सुबह होमगार्ड भर्ती की दौड़ परीक्षा चल रही थी। बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के नई बस्ती वंशी नगला बेनीपुर चौधरी निवासी अधिवक्ता विनोद यादव के बेटे शिवम यादव ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद शिवम होमगार्ड बनने की तैयारी कर रहे थे।

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12वें राउंड की दौड़ में बिगड़ी हालत

शुक्रवार सुबह पांचवीं पाली में शिवम की दौड़ थी। निर्धारित 4800 मीटर की दौड़ के लिए 28 मिनट का समय दिया गया था। सुबह करीब 8:16 बजे शिवम 12वें राउंड में दौड़ रहे थे। वह लगभग 11 राउंड पूरे कर चुके थे और अंतिम राउंड भी पूरा होने वाला था। समय समाप्त होने में करीब 50 सेकंड शेष थे और वह मंजिल से करीब 50 मीटर दूर थे। तभी अचानक वह मैदान में गिर पड़े।

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सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश

मौके पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मी तुरंत शिवम के पास पहुंचे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है।

बेटे का शव देखकर पिता भी हुए बेहोश

शिवम की मौत की सूचना पर उनके पिता विनोद यादव जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। बेटे का शव देखकर उनकी भी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी क्राइम एवं भर्ती के नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र गंगवार ने अस्पताल पहुंचकर विनोद यादव से बात की और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।



एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि शिवम अपने पिता और मौसेरे भाई हिमांशु यादव के साथ बृहस्पतिवार रात करीब दस बजे बरेली से रोडवेज बस से मुरादाबाद आए थे। हिमांशु की दौड़ अंतिम पाली में होनी थी।