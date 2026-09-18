{"_id":"6aad354339f7816f360b05a5","slug":"gangster-act-invoked-against-five-people-including-father-who-had-his-son-murdered-claim-2-10-crore-insurance-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"2.10 करोड़ के लिए कत्ल: बीमा की रकम के लालच में बेटे की हत्या, पिता बाबूराम समेत पांच पर गैंगस्टर एक्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद में 2.10 करोड़ का बीमा क्लेम हड़पने के लिए बेटे अनिकेत की हत्या करने वाले आरोपी पिता बाबूराम शर्मा और उसके साथी आदेश कुमार, साजिद मैवाती, असलम उर्फ सुल्तान और तहब्बुर मैवाती के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुंदरकी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विज्ञापन



कुंदरकी थाना क्षेत्र के जैतपुर स्थित खेत में बहजोई थाना क्षेत्र के नई बस्ती दुर्गा कॉलोनी निवासी अनिकेत शर्मा का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद भी पिता बाबूराम शर्मा ने हादसा बताते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने से इन्कार कर दिया था। विज्ञापन



पुलिस की जांच में सामने आया कि अनिकेत के नाम 2.10 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा था। पुलिस ने तीन दिसंबर को मृतक के पिता बाबूराम शर्मा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटा आए दिन शराब पीकर घर में शोर-शराबा करता था। कुंदरकी थाना क्षेत्र के जैतपुर स्थित खेत में बहजोई थाना क्षेत्र के नई बस्ती दुर्गा कॉलोनी निवासी अनिकेत शर्मा का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद भी पिता बाबूराम शर्मा ने हादसा बताते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने से इन्कार कर दिया था।पुलिस की जांच में सामने आया कि अनिकेत के नाम 2.10 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा था। पुलिस ने तीन दिसंबर को मृतक के पिता बाबूराम शर्मा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटा आए दिन शराब पीकर घर में शोर-शराबा करता था। विज्ञापन विज्ञापन

2024 में खुलवाया था खाता

उसने अमरोहा के नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के रतनपुर निवासी दोस्त अधिवक्ता आदेश कुमार से संपर्क कर बेटे के बारे में बताया। अधिवक्ता ने दो जनवरी 2024 को अनिकेत का बहजोई के एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया था। इसके बाद टाटा कंपनी में अनिकेत के नाम 2.10 करोड़ बीमा पॉलिसी करा दी थी।

3.50 लाख में अनिकेत की सुपारी दे दी

इसके बाद अधिवक्ता की मदद से रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के नटियाखेड़ा निवासी असलम उर्फ सुल्तान को 3.50 लाख में अनिकेत की सुपारी दे दी थी। असलम ने साथी तहब्बुर मैवाती और रामपुर के शाहबाद रुस्तमपुर निवासी साजिद के साथ मिलकर अनिकेत के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी थी और शव कुंदरकी क्षेत्र में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था। सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।