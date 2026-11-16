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छठी मैया के जयकारों से गूंजा रामगंगा घाट, सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे श्रद्धालु

Vimal Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST







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मुरादाबाद। रामगंगा विहार स्थित रामगंगा नदी के घाट पर सोमवार सुबह छठ महोत्सव के दौरान आस्था का नजारा देखने को मिला। सुबह तड़के ही महिलाएं पूजा की सामग्री और फल से सजे सूप लेकर घाट पर पहुंचने लगीं। इस दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और छठी मैया के जयकारे गूंजते रहे। ... और पढ़ें

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