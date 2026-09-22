केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन

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संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से बर्तन बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा। कार्यक्रम अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जॉनी और प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की।

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