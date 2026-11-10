छठ पूजा को लेकर आदर्श नगर में तैयारियां पूरी

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लाइनपार के आदर्श नगर में छठ पूजा को लेकर घाट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए साफ-सफाई से लेकर पूजा-पाठ तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तैयारियों में जुटे हैं।

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