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नेहरू युवा केंद्र में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में खरीदारी के लिए लोग पहुंचे। प्रदर्शनी में खादी के कपड़ों और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों ने विभिन्न उत्पादों को देखा और अपनी पसंद की वस्तुओं की खरीदारी की।

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