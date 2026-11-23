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केजीके कॉलेज में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में बीएलओ बैठकर लोगों के मतदाता पहचान पत्रों में नाम, पता सहित अन्य त्रुटियों को ठीक कर रहे हैं। इसके साथ ही नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

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