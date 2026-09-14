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पीएम मोदी के कार्याें को जनता तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : सैनी
भाजपा महानगर की जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों और योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य अतिथि मोहनलाल सैनी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान पीएम मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस अभियान के तहत होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा आपसी समन्वय और पूरी सक्रियता के साथ कार्य किया जाएगा।
महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि भाजपा का संगठन सदैव सेवा और समाज के प्रति अपने दायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। एमएलसी डाॅ. जयपाल सिंह व्यस्त ने कार्यकर्ताओं से अभियान के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
इस दाैरान जिला महामंत्री विशाल त्यागी, अमित शर्मा, शम्मी भटनागर, अल्पना रितेश गुप्ता, हेमराज सैनी, गेत्रपाल सिंह, मंगल सिंह राजपूत, अशोक सैनी, सुनीता शर्मा, दीपक चौधरी, दीक्षांत चौधरी, सिमरन कौर, वनीता मल्होत्रा आदि माैजूद रहीं।
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