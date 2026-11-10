छठ पूजा के लिए घाट तैयार

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लाइनपार के आदर्श नगर में छठ पूजा को लेकर घाट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। व्रतियों की सुविधा के लिए साफ-सफाई, सजावट और पूजा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु छठी मैया की पूजा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं। पर्व को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है।

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