बैंक हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स की ओर से राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में बैंक कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। रामगंगा विहार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल कार्यालय के पास आयोजित प्रदर्शन में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी मौजूद रहे।

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