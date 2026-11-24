{"_id":"6b0530270668433e390b56ec","slug":"video-kanpur-construction-of-bridge-over-ganga-river-part-of-ring-road-project-phase-2-is-progressing-rapidly-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रिंग रोड के पार्ट-दो में गंगा नदी पर तेजी से बन रहा पुल, करीब 40% फीसदी काम पूरा करने का अनुमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}