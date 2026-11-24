{"_id":"6b05265606dab6ddfa049bfb","slug":"video-bjym-protest-shimla-jagat-singh-negi-operation-sindoor-army-remark-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर शिमला में भाजयुमो का प्रदर्शन, सीटीओ चौक पर जुटे कार्यकर्ता; मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}