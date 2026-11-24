{"_id":"6b058662d1c2ee46f60596e4","slug":"video-devotees-distributed-khichdi-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया खिचड़ी का वितरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया खिचड़ी का वितरण

Vimal Sharma

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:13 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:13 PM IST







Link Copied



कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामगंगा विहार स्थित रामगंगा नदी के किनारे श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। गंगा स्नान के लिए पहुंचे लोगों को प्रसाद बांटा गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सेवा भाव से प्रसाद वितरण किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन