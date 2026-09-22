भाकियू भानू ने कलक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

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भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने को कलक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर संगठन आगे की रणनीति तय करेगा।

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