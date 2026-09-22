{"_id":"6ab28f260b8fe1375705dd5c","slug":"video-ayush-doctors-held-a-candlelight-march-in-protest-against-the-lathi-charge-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लाठीचार्ज के विरोध में आयुष डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे आयुष इंटर्न डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के विरोध में केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर घटना पर विरोध जताया और इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च में कॉलेज के इंटर्न और अन्य डॉक्टर शामिल रहे।

... और पढ़ें