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गंज बाजार में गणेश महोत्सव में कलाकारों ने दी प्रस्तुति

अमित शर्मा

Updated Fri, 18 Sep 2026 07:51 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 07:51 PM IST







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गंज बाजार में चल रहे गणेश महोत्सव में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलाकारों ने भक्ति और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां पेश कीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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