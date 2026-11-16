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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Apprehension of encroachment on the land of an ancient Shiva temple; demand made to DM for land survey

प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर कब्जे की आशंका, डीएम से पैमाइश कराने की मांग

Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:50 PM IST
Apprehension of encroachment on the land of an ancient Shiva temple; demand made to DM for land survey
मुगलपुर उर्फ अगवानपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे की आशंका जताते हुए मंदिर कमेटी ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में गाटा संख्या 1458 और 1459 की जमीन की पैमाइश कराने और कथित अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर की करीब 350 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा करा लिया है। 14 नवंबर को पैमाइश के दौरान लेखपाल और कानूनगो पर अभद्रता करने और गलत गाटा संख्या की नाप करने का भी आरोप लगाया गया है।
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