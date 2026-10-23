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कबड्डी में आगरा और बस्ती के बीच रोमांचक मुकाबला

Vimal Sharma

Updated Fri, 23 Oct 2026 07:41 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 07:41 PM IST







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सोनकपुर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में आगरा और बस्ती की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने दमदार दांव और बेहतरीन तालमेल से एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। ... और पढ़ें

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