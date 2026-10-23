एमएलसी चुनाव में मुरादाबाद में 75.31 प्रतिशत मतदान

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बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान के दौरान मंडी समिति और तहसील में मतदाताओं की भीड़ लगी रही। मुरादाबाद में शाम चार बजे तक 75.31 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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