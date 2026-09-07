{"_id":"6a9e9625b6e6c5286b0911ab","slug":"video-students-protest-for-road-of-primary-school-in-mirzapur-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर में 40 साल से रास्ता न होने पर छात्रों का प्रदर्शन, 24 घंटे में सड़क का आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर जनपद के सीटी ब्लॉक स्थित चेरूईराम कम्पोजिट विद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्कूल जाने के लिए रास्ता न होने के कारण किया गया। छात्र और शिक्षक पिछले 40 सालों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र स्कूल के गेट के सामने बैठकर अपनी मांग उठा रहे थे। उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए किसानों के खेतों के मेड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन किया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों और नेताओं से बातचीत की। उन्होंने 24 घंटे के भीतर स्कूल तक सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। छात्रों ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त किया।

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