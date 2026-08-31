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सीएचसी की लैब में छत और दीवार से टपक रहा बारिश का पानी, मशीनें खराब होने का खतरा; VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST







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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ की लैब में बारिश का पानी छत और दीवार से टपक रहा है। इससे लैब में रखी मशीनों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कर्मचारियों ने बताया कि लगातार पानी टपकने से काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द छत की मरम्मत कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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