मिर्जापुर: बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस लाइन में दिलाई गई शपथ;video

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मिर्जापुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन सभागार में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर में उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संदेश दिया गया।

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